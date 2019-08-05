Болісно довгий похід у магазин очима чоловіка (смішні фото)

Цей хлопець фотографував візит в IKEA на всіх етапах. Бідолаха розповів про свій шопінг у мережі.

Ви коли-небудь були у магазині (і не обов'язково в IKEA) без найменшого поняття, навіщо ви туди приїхали?

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Так працює магія чорної діри під назвою IKEA... Вона ніжно затягує вас своїми невидимими скандинавськими щупальцями і не відпускає, поки ви не купите хоча б одну річ, якої у вашому будинку не буде абсолютно ніякого застосування.

Хлоп, який опублікував цю смішну фотоісторію, як ніхто інший знайомий з цим відчуттям, оскільки нещодавно знову опинився зі своєю дружиною в цьому величезному магазині незрозуміло з якою метою. Намагаючись знайти хоч якийсь сенс в очевидно марній поїздці, він вирішив задокументувати цей диво-шопінг і поділитися з іншими інтернет-користувачами. Чи вижив він? І, що важливіше, чи вийшло у нього піти звідти, не купивши нічого? Дивіться самі.

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