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Болісно довгий похід у магазин очима чоловіка (смішні фото)

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Як працює магія чорної діри під назвою IKEA - фото 1
Як працює магія чорної діри під назвою IKEA / dailymail

Цей хлопець фотографував візит в IKEA на всіх етапах. Бідолаха розповів про свій шопінг у мережі.

Ви коли-небудь були у магазині (і не обов'язково в IKEA) без найменшого поняття, навіщо ви туди приїхали?

І ще: Цю дівчину назвали товстою у коментарях, але її хлопець дав кривдникові гідну відповідь

Так працює магія чорної діри під назвою IKEA... Вона ніжно затягує вас своїми невидимими скандинавськими щупальцями і не відпускає, поки ви не купите хоча б одну річ, якої у вашому будинку не буде абсолютно ніякого застосування.

Хлоп, який опублікував цю смішну фотоісторію, як ніхто інший знайомий з цим відчуттям, оскільки нещодавно знову опинився зі своєю дружиною в цьому величезному магазині незрозуміло з якою метою. Намагаючись знайти хоч якийсь сенс в очевидно марній поїздці, він вирішив задокументувати цей диво-шопінг і поділитися з іншими інтернет-користувачами. Чи вижив він? І, що важливіше, чи вийшло у нього піти звідти, не купивши нічого? Дивіться самі.

Болісно довгий похід у магазин очима чоловіка (смішні фото) - фото 345502

Болісно довгий похід у магазин очима чоловіка (смішні фото) - фото 345503

Болісно довгий похід у магазин очима чоловіка (смішні фото) - фото 345504

Болісно довгий похід у магазин очима чоловіка (смішні фото) - фото 345505

Болісно довгий похід у магазин очима чоловіка (смішні фото) - фото 345506

Болісно довгий похід у магазин очима чоловіка (смішні фото) - фото 345507

Болісно довгий похід у магазин очима чоловіка (смішні фото) - фото 345508

Болісно довгий похід у магазин очима чоловіка (смішні фото) - фото 345509

Болісно довгий похід у магазин очима чоловіка (смішні фото) - фото 345510

Болісно довгий похід у магазин очима чоловіка (смішні фото) - фото 345511

Болісно довгий похід у магазин очима чоловіка (смішні фото) - фото 345512

Болісно довгий похід у магазин очима чоловіка (смішні фото) - фото 345513

Болісно довгий похід у магазин очима чоловіка (смішні фото) - фото 345514

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Джерело: dailymail
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