Для легких мандрівок: у Римі пропонують залишати багаж у магазинах

Часто транзитні мандрівники відмовляються від огляду визначних пам'яток або просто шопінгу в якійсь проміжній точці маршруту лише тому, що не хочуть носити з собою багаж. Утім, в Римі знайшли спосіб полегшити життя тим, хто не уявляє своє життя без мандрів.

До столиці Італії прибув данський старап LuggageHero, який дозволяє залишити багаж на зберігання у партнерських магазинах і барах з простою метою: щоб прогулятися містом з вільними руками (і плечима).

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Тепер можна просто зайти на сайт LuggageHero, вивчити список об'єктів, які беруть участь у проекті, забронювати місце для свого тяжкого вантажу та здати його в обумовлений час. Кожну валізу захищають від несанкціонованого доступу спеціальною печаткою. Крім того, власнику надається страховка з покриттям до € 2500.

Зараз "багажних героїв" у Римі двадцять, проте з часом це число буде тільки рости. Як правило, заклади-учасники LuggageHero розташовані поблизу ключових туристичних визначних пам'яток і поруч з великими транспортними розв'язками.

Крім Риму і Копенгагена, LuggageHero працює у Нью-Йорку, Бостоні, Чикаго, Лондоні, Мадриді, Барселоні, Лісабоні, Монреалі, Ніцці та Брюсселі.

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