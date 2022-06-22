У Миколаєві народилося кошеня червонокнижного леопарда

В українському місті Миколаїв під час бойових дій у місцевому зоопарку народився амурський леопард. Читайте далі та дізнайтеся про цей рідкісний вид.

Про це повідомив Володимир Топчій, директор Миколаївського зоопарку загальнодержавного значення.

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Амурський леопард – одна з найрідкісніших тварин планети. Цей вид перебуває на межі зникнення і занесений до Червоної книги. У природі їх лишилося приблизно 110 особин.

"Далекосхідний леопард народився 8 березня у найтривожніші дні. Чистокровний, племінний. Одна з найрідкісніших кішок планети", – прокоментував таке поповнення Володимир Топчій.

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