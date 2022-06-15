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Новий мурал, присвячений Патрону, з'явився в Ужгороді

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Новий мурал, присвячений Патрону, з'явився в Ужгороді - фото 1

В Ужгороді відтепер також є стінопис із зображенням пса-сапера Патрона. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

На офіційній сторінці МВС в соцмережах повідомили, що українська зірка – чотирилапий сапер Патрон – відтепер на варті й в Ужгороді.

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Авторка – ужгородська художниця Катерина Туз. Вона створила цей стінопис поряд із двома іншими патріотичними стріт-артами. Локація – стіна стадіону "Авангард".

"Талісман усіх піротехніків привертає увагу містян, тож не змогли пройти повз і закарпатські піротехніки", – прокоментувати у МВС.

Новий мурал, присвячений Патрону, з'явився в Ужгороді - фото 507542

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