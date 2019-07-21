У Миколаєві чоловік під час голосування зняв труси

У Миколаєві чоловік під час голосування зняв труси / strana

У Миколаєві чоловік під час голосування на виборах до Верховної Ради, кидаючи в урну свій бюлетень, зняв штани й труси. Поліція відкрила справу за статтею хуліганство, повідомляє прес-служба поліції Миколаївській області в Facebook.

"На одній з виборчих дільниць 55-річний чоловік, кидаючи свій бюлетень в урну, порушив громадський порядок з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося непристойними діями", – йдеться в повідомленні поліції.

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Правоохоронці відвезли чоловіка до відділку і відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Санкція статті передбачає штраф від 500 до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

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