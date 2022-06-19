У Microsoft заборонили завантажувати Windows 10 та 11 на території Росії

Росіянам не вийде оновити операційну систему своїх ПК чи ноутбуків, що працюють на Windows. 10 та 11 версії ОС більше не завантажуються на території Росії з офіційного сайту.

Як пише CNews, при спробі отримати нову версію ПЗ або завантажити програму Media Creation Tool у користувачів з Росії з'являється сторінка з помилкою 404 (File or Directory not found) або "Виникла проблема з вашим запитом", пише Perild.

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Проблеми із завантаженнями виникли в середині червня у різних російських провайдерів та деяких жителів Казахстану. При використанні VPN та визначенні іншого свого розташування, все завантажується як і раніше.

Сьогодні ми оголошуємо, що зупиняємо нові продажі продуктів і послуг Microsoft в Росії, – заявив президент компанії Бред Сміт.

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