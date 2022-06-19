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У Microsoft заборонили завантажувати Windows 10 та 11 на території Росії

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У Microsoft заборонили завантажувати Windows 10 та 11 на території Росії - фото 1

Росіянам не вийде оновити операційну систему своїх ПК чи ноутбуків, що працюють на Windows. 10 та 11 версії ОС більше не завантажуються на території Росії з офіційного сайту.

Як пише CNews, при спробі отримати нову версію ПЗ або завантажити програму Media Creation Tool у користувачів з Росії з'являється сторінка з помилкою 404 (File or Directory not found) або "Виникла проблема з вашим запитом", пише Perild.

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Проблеми із завантаженнями виникли в середині червня у різних російських провайдерів та деяких жителів Казахстану. При використанні VPN та визначенні іншого свого розташування, все завантажується як і раніше.

Сьогодні ми оголошуємо, що зупиняємо нові продажі продуктів і послуг Microsoft в Росії, – заявив президент компанії Бред Сміт.

У Microsoft заборонили завантажувати Windows 10 та 11 на території Росії - фото 507847

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