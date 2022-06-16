Кінець епохи: Microsoft офіційно припинила підтримку браузера Internet Explorer

Легендарний браузер Internet Explorer припинив роботу 15 червня. З цього дня американська компанія Microsoft більше не підтримуватиме технічно свій продукт.

Як йдеться у блозі компанії, таке рішення прийняли через застаріння Internet Explorer. У Microsoft наголосили, що основні функції браузера перейшли до запущеного у 2015 році Microsoft Edge. Він також може забезпечувати підтримку застарілих та сучасних сайтів та програм.

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Microsoft заявила, що в деяких версіях Windows браузер Internet Explorer залишиться робочим. Наприклад, у версії Windows 10 LTSC. Про те, що техногігант відмовиться від основної підтримки браузера, стало відомо ще 26 червня 2021 року. Тоді компанія говорила, що найбільший акцент у роботі буде зроблено на браузер Edge.

Microsoft Edge є рекомендованою заміною і включає режим IE, який може бути корисний у певних сценаріях, – говорилося в списку застарілих додатків в Windows 11.

Internet Explorer вперше з'явився у 1995 році, ставши головним символом операційної системи від Microsoft. У той час браузер використовували як основний 90% всіх користувачів інтернету. Останній реліз Internet Explorer відбувся 8 квітня 2014 року. Його інтерфейс був адаптований таким чином, щоб однаково підходити як програма для настільного комп'ютера, так і для Windows 8.

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