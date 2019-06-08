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Двоногий робот Cassie навчився їздити на гіророликах: відео

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Робот Cassie - фото 1
Робот Cassie / spectrum

Інженери з Каліфорнійського університету в Берклі поставили двоногого робота Cassie на гіроролики. Дивіться, що з цього вийшло.

Робот Cassie опанував їзду на гіророликах, навчився робити різні прийоми, і справляється із завданням стабільно. Знімні гіроролики дозволяють йому долати високі перешкоди і складний рельєф. Машина вміє з'їжджати зі сходів і балансувати.

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Головна складність в цьому експерименті полягала в тому, що обидві платформи їздять одна від одної окремо. В результаті робот впорався з поставленим завданням і їздить стабільно. Він може повертатися і маневрувати, при цьому не падаючи.

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Джерело: spectrum
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