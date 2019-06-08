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OnePlus 7 Pro отримав чергове оновлення: тепер камера просто вогонь

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Камера OnePlus 7 Pro отримала низку доопрацювань - фото 1
Камера OnePlus 7 Pro отримала низку доопрацювань

З моменту релізу OnePlus 7 Pro виробник вже випустив для смартфона оновлення, яке покращує роботу камери, але на досягнутому компанія вирішила не зупинятися.

OxygenOS 9.5.7, яка вийшла на днях, охоплює безліч виправлень та оптимізацію роботи потрійного модуля основної камери. Якщо судити лише по прикладах фотографій, то можна зауважити, що фахівці компанії неабияк попрацювали для того, щоб власники новинки могли робити відмінні кадри.

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У OxygenOS 9.5.7 розробники внесли такі зміни в роботу камери:

  • Покращена загальна контрастність і передача кольорів
  • Покращена узгодженість балансу білого між трьома камерами
  • Покращена точність і стабільність автофокусування
  • Виправлена ​​проблема з зеленим відтінком в деяких сценах при слабкому освітленні
  • Виправлена ​​проблема шуму в деяких сценах із застосуванням HDR
  • Покращена контрастність і насиченість кольорів ультраширокого модуля камери
  • Покращена чіткість і шумозаглушення в умовах низької освітленості при використанні ультраширокої камери
  • Покращена чіткість і шумозаглушення телефотокамери
  • Покращена чіткість і кольори в режимі нічної зйомки Nightscape
  • Покращена яскравість і чіткість в умовах вкрай низького освітлення при використанні режиму Nightscape

OnePlus 7 Pro отримав чергове оновлення: тепер камера просто вогонь - фото 332902

OnePlus 7 Pro отримав чергове оновлення: тепер камера просто вогонь - фото 332903

OnePlus 7 Pro отримав чергове оновлення: тепер камера просто вогонь - фото 332904

OnePlus 7 Pro отримав чергове оновлення: тепер камера просто вогонь - фото 332905

OnePlus 7 Pro отримав чергове оновлення: тепер камера просто вогонь - фото 332906

OnePlus 7 Pro отримав чергове оновлення: тепер камера просто вогонь - фото 332907

Крім списку змін виробник також поділився прикладами фотографій, зроблених до оновлення і після. Найбільший прогрес помітний при зйомці в умовах низького освітлення – знімки стали яскравішими та значно деталізованішими.

При хорошому освітленні також помітно підвищення передачі кольору, контрастність, яскравість і деталізацію знімків.

Також оновлення повинно виправити проблему з помилковими натисканнями екрану, поліпшити роботу функції пробудження дисплея подвійним тапом і підвищити якість звуку при голосових дзвінках у сторонніх додатках.

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Джерело: androidpolice
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