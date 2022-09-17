У Microsoft нагадали про відключення популярної версії Windows

Компанія Microsoft вже зовсім скоро розпрощається з популярною версією операційної системи Windows 10. Коли вона припинить отримувати оновлення та чому не варто працювати з цією версією після дедлайну - читайте далі.

У Microsoft нагадали користувачам про те, що незабаром одну з версії операційної системи Windows припинять оновлювати. Йдеться про Windows 10 (21H1), яку також знають як Windows 10 May 2021 Update. Вже 13 грудня компанія офіційно припинить підтримку цієї версії, тож радить всім, хто нею користується, перейти на новішу, Bleeping Computer.

І ще: Що таке фізичний ключ безпеки і як ним користуватись

Відмова від підтримки означає, що ОС Windows 10 21H1 більше не отримуватиме регулярних оновлень, серед яких і патчі безпеки. Тому продовжувати працювати з цією версією не варто, адже вона стане вразливою для хакерських атак. У компанії зазначають, що "смерть" торкнеться всіх видів Windows 10, а саме Enterprise, Home, Pro, Pro Education і Pro for Workstation.

Clint Patterson on Unsplash

Відзначається, що саме ця версія ОС все ще є найпопулярнішою серед усіх операційних систем Microsoft, оскільки у 2022 році нею користувались приблизно 35% всіх користувачів.

Читайте також: Виявили емодзі, які зроблять вас більш чи менш привабливим