У метро Сінгапура прогулялася напівгола дівчина: з'явилися фото

У сінгапурській підземці помітили дівчину у пікантному образі / pexels

Молоду дівчину азіатської зовнішності одягнену в одну майку помітили на станції метро Somerset MRT у Сінгапурі. Красуня, ледь прикривши свої інтимні місця, вирішила покататися у метро.

Відомо, що жінка була тільки в подовженій світло-рожевій майці, яка ледь прикривала її сідниці. Свій відвертий образ дівчина доповнила босоніжками на плоскій підошві.

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Варто відзначити, що напівголу мандрівницю зняли на фото очевидці. На знімках видно, що вона не одягла навіть бюстгальтер.

Сміливий образ пасажирки метро Сінгапура

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