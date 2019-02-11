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Хлопець зганьбився, переплутавши градусник з тестом на вагітність

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Хлопець зганьбився, переплутавши градусник з тестом на вагітність - фото 1

Житель Каліфорнії Ісаак Торрес подумав, що його дівчина вагітна, переплутавши градусник з тестом на вагітність. Листування з хлопцем опублікувала його кохана на своїй сторінці в Twitter.

Американка надіслала хлопцеві знімок з електронним термометром, який показував 100 градусів за Фаренгейтом (37,7 градусів за Цельсієм). Коли Торрес побачив фото, він подумав, що це тест на вагітність. Чоловік написав дівчині кілька повідомлень, висловлюючи своє здивування тим, що вона завагітніла, приймаючи "таблетки контролю вагітності".

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Користувачі мережі посміялися над Торресом. Вони припустили, що хлопець прийняв 100 градусів за "100% вагітності". Знайшлися й такі, хто зізнався, що також плутали термометр і тест на вагітність.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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