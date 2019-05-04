У метро Пекіна пасажирам будуть занижувати соціальний рейтинг, і ось чому

Муніципальна транспортна компанія Пекіна розробила новий спосіб покарання пасажирів метро за погану поведінку. Тим, хто займає додаткові місця в вагонах, широко розсуваючи ноги, їсть під час поїздок або подорожує зайцем, будуть знижувати соціальний рейтинг.

Повернути втрачені бали можна буде, записавшись добровольцем в служби метрополітену. Цікаво, що користувачі соціальної мережі Weibo сприйняли таку ідею неоднозначно.

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Одні вважають, що це відмінний спосіб боротися з пасажирами-нахабами, котрі заважають іншим. Прихильники ініціативи пропонують навіть розширити список порушників, включивши у нього тих, хто грає в ігри на смартфоні без навушників або всім тілом спирається на вертикальний поручень, заважаючи схопитися іншим.

Противники ідеї вважають, що в цьому випадку система соціального кредитування заходить занадто далеко. Вони стверджують, що краще просто штрафувати недбайливих пасажирів, а не знижувати їм рейтинг.

Пасажирам планують знижувати соціальний рейтинг через поведінку

Наостанок зазначимо, що система соціального скорингу розвивається в Китаї вже кілька років і до 2020 року повинна охопити всю країну. При цьому деякі громадяни вже сьогодні зіткнулися з неприємностями через неї. Так, 23 млн людей втратили права літати на літаках і віддавати своїх дітей у приватні школи за борги, хуліганство під час рейсів і куріння у швидкісних поїздах.

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