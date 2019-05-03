Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів День матері

Дивіться, як виглядатимуть гонки, в яких не буде водіїв

  • 8
Перша пробна гонка стартує цієї весни - фото 1
Перша пробна гонка стартує цієї весни

Організатори гоночної серії Roborace показали, як будуть виглядати електричні боліди, які беруть участь у першому чемпіонаті безпілотних автомобілів. Сезон розпочнеться вже цієї весни – машини вийдуть на старт трас в Іспанії, Італії, Великобританії, Угорщини та США.

Гоночні автомобілі отримали назву DevBot 2.0. Нове змагання буде проходити у рамках одного вікенду з деякими етапами "електричного" чемпіонату Formula-E. Всі учасники отримають технічно однакові машини, але командам нададуть право змінювати програмну частину, тобто займатися алгоритмами поведінки болідів на гоночній трасі.

І ще: У Британії здійснив політ перший літак без закрилків: відео

Передбачається, що DevBot 2.0 отримають чотири електромотори сумарною потужністю близько 1300 кінських сил. Вони зможуть набирати "сотню" приблизно за три секунди.

Згідно з правилами серії Roborace, автомобілі не будуть повністю безпілотними: першу половину заїзду буде їхати реальний гонщик, другу – автопілот.

Дивіться, як виглядатимуть гонки, в яких не буде водіїв - фото 325530

Дивіться, як виглядатимуть гонки, в яких не буде водіїв - фото 325531

Дивіться, як виглядатимуть гонки, в яких не буде водіїв - фото 325532

Дивіться, як виглядатимуть гонки, в яких не буде водіїв - фото 325533

Дивіться, як виглядатимуть гонки, в яких не буде водіїв - фото 325534

Сезон-2019 стане пробним. Повноцінний запуск чемпіонату запланований на 2021 рік.

Читайте також: Aston Martin випустив особливу версію популярного купе Vantage

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 295
Сповідь продавця: чому ніколи не варто купувати техніку в кредит
  • 01 травня, 12:22
  • 1652
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 402
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології