Дивіться, як виглядатимуть гонки, в яких не буде водіїв

Організатори гоночної серії Roborace показали, як будуть виглядати електричні боліди, які беруть участь у першому чемпіонаті безпілотних автомобілів. Сезон розпочнеться вже цієї весни – машини вийдуть на старт трас в Іспанії, Італії, Великобританії, Угорщини та США.

Гоночні автомобілі отримали назву DevBot 2.0. Нове змагання буде проходити у рамках одного вікенду з деякими етапами "електричного" чемпіонату Formula-E. Всі учасники отримають технічно однакові машини, але командам нададуть право змінювати програмну частину, тобто займатися алгоритмами поведінки болідів на гоночній трасі.

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Передбачається, що DevBot 2.0 отримають чотири електромотори сумарною потужністю близько 1300 кінських сил. Вони зможуть набирати "сотню" приблизно за три секунди.

Згідно з правилами серії Roborace, автомобілі не будуть повністю безпілотними: першу половину заїзду буде їхати реальний гонщик, другу – автопілот.

Сезон-2019 стане пробним. Повноцінний запуск чемпіонату запланований на 2021 рік.

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