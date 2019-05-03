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Названо найпопулярніші легкові авто в Україні

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Kia Sportage - найпопулярніше авто серед українців - фото 1
Kia Sportage - найпопулярніше авто серед українців / uzr

Опубліковано рейтинг найпопулярніших автомобілів в Україні за версією Укравтопрому. Лідером ринку став кросовер Kia Sportage, якого з початку року продали 1696 одиниць.

У цілому з початку року в країні було продано 25,3 тисячі легкових автомобілів. Однак бестселером українського ринку виявився кросовер Kia Sportage, якого з початку року продали 1696 штук. Це авто на лідируючій позиції змінило Volkswagen Golf, який був в топі в минулому році.

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Kia Sportage - фото 325420
Kia Sportage

Далі слідують Renault Duster, якого реалізували 1644 штук, і Toyota RAV4 (1177 штук).

У ТОП-10 також увійшли Renault Logan (1084 шт.), Hyundai Tucson (769 шт.), Škoda Octavia (760 шт.), Nissan Qashqai (694 шт.), Renault Sandero (639 шт.), Nissan X-Trail (636 шт.) і Toyota Camry (587 шт.).

Renault Duster - фото 325421
Renault Duster
Toyota RAV4 - фото 325422
Toyota RAV4

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Джерело: ukrautoprom
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