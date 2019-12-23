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Полярний експрес: у мережі показали атмосферні кадри з дитячої залізниці у Києві

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Дитяча залізниця - фото 1
Дитяча залізниця / kyivcity

У мережі з'явилися новорічні фото та відео із київської дитячої залізниці, яку уже прикрасили гірляндами до Нового року. Крім цього, відомо, що залізниця взимку працює вперше.

Мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook опублікував відео з дитячої залізниці, що є у Сирецькому парку та прокоментував її роботу взимку.

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"Це одна з дев'яти дитячих залізниць в Україні і єдина, що має дві автономних станції. Між іншим, вокзал станції "Київ-Пасажирський-Дитячий" в цьому році увійшов до книги рекордів Гіннеса, як перша у світі міні копій чинного Центрального залізничного вокзалу в Києві. І тільки в столиці на дитячій залізниці, крім теплотягів, є паротяги 1932 року випуску. Ще однією особливістю цієї залізниці є наявність найбільшого в Європі вузькоколійного віадука довжиною 100 метрів і висотою – 25 метрів", – написав Кличко.

Очільник Києва також додав, що у вагонах дитячої залізниці є опалення, освітлення, відеоспостереження, сучасні інформаційні монітори і навіть Wi-Fi. При цьому за літній сезон цього року столична дитяча залізниця перевезла понад 100 000 пасажирів. До зимових свят її прикрасили ілюмінацією і гірляндами.

Полярний експрес: у мережі показали атмосферні кадри з дитячої залізниці у Києві - фото 375677

Полярний експрес: у мережі показали атмосферні кадри з дитячої залізниці у Києві - фото 375678

Полярний експрес: у мережі показали атмосферні кадри з дитячої залізниці у Києві - фото 375679

Полярний експрес: у мережі показали атмосферні кадри з дитячої залізниці у Києві - фото 375680

Полярний експрес: у мережі показали атмосферні кадри з дитячої залізниці у Києві - фото 375681

Полярний експрес: у мережі показали атмосферні кадри з дитячої залізниці у Києві - фото 375682

Полярний експрес: у мережі показали атмосферні кадри з дитячої залізниці у Києві - фото 375683

Полярний експрес: у мережі показали атмосферні кадри з дитячої залізниці у Києві - фото 375684

Полярний експрес: у мережі показали атмосферні кадри з дитячої залізниці у Києві - фото 375685

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Джерело: kyivcity
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