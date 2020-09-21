У метеорологів закінчилися назви для атлантичних ураганів

Американський Національний ураганний центр вичерпав список назв для сезонних атлантичних штормів вдруге з початку їх присвоєння у 1950 році. Сезон ураганів 2020 року став одним з найактивніших за всю історію спостережень в США.

Метеорологи віщували, що атлантичний сезон ураганів цього року принесе більше штормів, ніж очікувалося. Що ж, здається, їх передбачення збулися. Адже сезон штормів ще в розпалі, а назви для ураганів вже закінчилися.

І ще: Від Гренландії відколовся величезний айсберг: фотофакт

Якщо швидкість вітру в урагані перевищує 60 кілометрів на годину, йому присвоюється особисте ім'я. Щороку Всесвітня метеорологічна організація створює список з 21 назви – за кількістю всіх букв в англійському алфавіті, крім "Q", "U", "X", "Y" і "Z". Ім'я першого урагану в сезоні починається на "А", другого – на "В" і так далі. Присвоює назви Національний ураганний центр США.

В цьому році в Атлантичному океані сформувалися найдавніші в історії спостережень урагани з іменами на букву "Е" (Едвард), "F" (Фей), "R" (Рене) і "W" (Вілфред). Коли список назв на 2020 рік вичерпався, шторми стали іменувати по буквах грецького алфавіту.

У попередньому особливо активному сезоні ураганів 2005 року, чиї рекорди методично б'є нинішній, шість ураганів назвали по буквах грецького алфавіту. В цьому році й грецьких букв може не вистачити.

Американське Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) пояснює цю активність підвищенням температури поверхні моря в Атлантичному океані і Карибському морі.

Читайте також: Lego планує повністю відмовитися від пластику у виробництві своїх конструкторів