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У Месниках 4 покажуть нових персонажів

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Месники - фото 1
Месники / film

Творці серії фільмів "Месники" за коміксами Marvel вирішили ввести нових персонажів в останній фільм "Месники 4" і відкрили кастинг на ролі двох нових героїв.

Про намір ввести нових персонажів у "Месники 4" повідомив користувач Daniel RPK, який є співробітником компанії "SuperBroMovies", на своїй сторінці в Twitter.

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Він вказав, що Marvel шукає їх "прямо зараз". Нових персонажів зватимуть іменами Карен і Пайпер (або Спрайт). Крім того, повідомляється, що вони можуть з'явитися не тільки в "Месниках", а й у фільмі "Капітан Марвел".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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