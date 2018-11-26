У Месниках 4 покажуть нових персонажів

Творці серії фільмів "Месники" за коміксами Marvel вирішили ввести нових персонажів в останній фільм "Месники 4" і відкрили кастинг на ролі двох нових героїв.

Про намір ввести нових персонажів у "Месники 4" повідомив користувач Daniel RPK, який є співробітником компанії "SuperBroMovies", на своїй сторінці в Twitter.

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Він вказав, що Marvel шукає їх "прямо зараз". Нових персонажів зватимуть іменами Карен і Пайпер (або Спрайт). Крім того, повідомляється, що вони можуть з'явитися не тільки в "Месниках", а й у фільмі "Капітан Марвел".

The two Eternals are "Karen" and Piper/Sprite. They will most likely show up in a cosmic Marvel movie so either Captain Marvel or Avengers 4. A4 is more likely. — Daniel R (@DanielRPK) 24 листопада 2018 р.

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