Людина-павук: Навколо всесвіту: новий трейлер показав персонажів

У мережі з'явилось свіже промо до майбутнього анімаційного фільму "Людина-павук: Навколо всесвіту" (Spider-Man: Into the Spider-Verse), який показав головних героїв. Дивіться трейлер онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Сюжет стрічки показує той же світ, де мешкає вже відомий нам Людина-павук. Щоправда, виявляється, що він зовсім не один такий, адже схожий павук вкусив і хлопця з Нью-Йорку Майла Моралеза. А згодом Пітер Паркер починає розуміти, що навіть Пітерів з такими уміннями більше, аніж може здаватися. Всесвіти перетинаються, а героїв більшає, як і зловмисників. Свіже промо детальніше показує головних персонажів стрічки.

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Людина-павук: Навколо всесвіту: дивитись новий тизер онлайн:

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