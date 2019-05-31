У мережу злили всю палітру майбутніх iPhone XR 2019

В 2019 році Apple, випустить одразу три нові моделі iPhone. Про це повідомляють інсайдери в мережі практично щодня.

Втім, компанія вирішила не морочити собі голову, і випустити нові смартфони в такому ж дизайні, що і торішні флагмани.

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Однак, для різноманітності, яблучна корпорація додасть смартфону iPhone Xr 6 нових забарвлень. На додачу до чорного, білого, жовтого і червоного з'являться зелений і блакитний. Два останніх замінять синій і кораловий. Подивимося, як вони будуть виглядати в реальності.

На ринок також просочилася інформація про те, що компанія запропонує покупцям силіконові чохли для iPhone 11 і iPhone 11 Max. Їх кольори – чорний, білий, червоний, бузковий, зелена м'ята і стиглий жовтий. Всі вони доступні на ринку і для попередніх моделей iPhone XS і iPhone XS Max.

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