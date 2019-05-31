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Як фотографує смартфон Sony Xperia 1: реальні кадри

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Sony Xperia 1 робить доволі пристойні фото - фото 1
Sony Xperia 1 робить доволі пристойні фото

Флагманський смартфон Sony Xperia 1 був представлений ще в лютому, але тільки на цьому тижні він надійшов у продаж в Європі. Разом з цим почали з'являтися повноцінні огляди та тести пристрою. Портал PhoneArena поділився прикладами фотографій, знятих на потрійну камеру новинки.

Sony Xperia 1 отримав камеру з трьома різними модулями по 12 Мп кожен: основний з еквівалентною фокусною відстанню 26 мм і OIS для звичайних знімків, телеоб'єктив з еквівалентною фокусною відстанню 56 мм і OIS для портретів з дворазовим збільшенням та 16-мм об'єктив для фотографій з широким кутом огляду.

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Як фотографує смартфон Sony Xperia 1: реальні кадри - фото 331038
Як фотографує смартфон Sony Xperia 1: реальні кадри - фото 331032

Журналісти відзначили низку корисних функцій. Наприклад, при серійній зйомці працює автофокус, а технологія Sony AutoFocus Eye, яка переїхала в смартфон з камер лінійки Alpha, дозволяє не просто відстежувати обличчя людини, але й автоматично сфокусуватися на її очах. Більшість зроблених знімків вийшли яскравими і деталізованими.

Як фотографує смартфон Sony Xperia 1: реальні кадри - фото 331024
Як фотографує смартфон Sony Xperia 1: реальні кадри - фото 331028
Як фотографує смартфон Sony Xperia 1: реальні кадри - фото 331029
Як фотографує смартфон Sony Xperia 1: реальні кадри - фото 331033

Як фотографує смартфон Sony Xperia 1: реальні кадри - фото 331043

Телеоб'єктив з дворазовим збільшенням та оптичною стабілізацією зображення у цілому непогано справляється зі своїм завданням, але функції автофокусування і автофокусування по очах працюють не так добре, як на основній камері.

Як фотографує смартфон Sony Xperia 1: реальні кадри - фото 331025
Як фотографує смартфон Sony Xperia 1: реальні кадри - фото 331026
Як фотографує смартфон Sony Xperia 1: реальні кадри - фото 331027
Як фотографує смартфон Sony Xperia 1: реальні кадри - фото 331030
Як фотографує смартфон Sony Xperia 1: реальні кадри - фото 331031
Як фотографує смартфон Sony Xperia 1: реальні кадри - фото 331035
Як фотографує смартфон Sony Xperia 1: реальні кадри - фото 331036
Як фотографує смартфон Sony Xperia 1: реальні кадри - фото 331040
Як фотографує смартфон Sony Xperia 1: реальні кадри - фото 331044

Ширококутний модуль дозволяє захопити в кадр більше інформації, ніж на основну камеру, але за якістю трохи поступається їй. Крім того, за замовчуванням він сильно спотворює знімок, що типово для подібних об'єктивів, але в налаштуваннях можна включити програмне коригування дисторсії.

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Джерело: Phonearena
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