У мережу злили технічні характеристики Vivo X50 Pro

Напередодні анонсу нових смартфонів Vivo, у китайській соцмережі Weibo з'явилися технічні характеристики, а також живі фотографії Vivo X50 Pro. Дивіться, чим здивують нас китайці.

Судячи із зображень з передбачуваної внутрішньої презентації, Vivo X50 Pro отримає чіпсет Snapdragon 765G, 8 ГБ оперативної і 128/256 ГБ вбудованої пам'яті.

Це цікаво: Блогер розібрав топовий OPPO Find X2 Pro: всередині на нього чекав сюрприз

На передній його панелі буде 6,56-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD +, частотою оновлення 90 Гц і вирізом під селфі-камеру на 32 Мп у лівому верхньому кутку. Також смартфон оснастять дуже пристойним набором камер: основна Sony IMX598 на 48 Мп, перископна на 8 Мп, додаткова камера на 13 Мп і надширококутний об'єктив на 8 Мп.

Смартфон поставлятиметься з акумулятором на 4315 мАг з підтримкою швидкої зарядки до 33 Вт.

З чуток, вартість Vivo X50 Pro з 8/128 ГБ пам'яті складе 3998 юанів. Офіційна презентація нових пристроїв Vivo відбудеться у понеділок, 1 червня.

Читайте також: У MIUI 12 виявили нову корисну функцію, яка сподобається користувачам