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Блогер розібрав топовий OPPO Find X2 Pro: всередині на нього чекав сюрприз
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Перевіривши OPPO Find X2 Pro на міцність, відомий блогер Зак Нільсон з YouTube-каналу JerryRigEverything взявся за другу частину свого традиційного знайомства з пристроями – розбирання. У процесі він виявив кілька унікальних особливостей смартфона.
Від більшості сучасних флагманів OPPO Find X2 Pro відрізняється задньою кришкою, оздобленою штучною шкірою (в помаранчевій версії) замість звичного уже скла. Завдяки цьому розбирання смартфона помітно спрощується, оскільки таку кришку простіше від'єднати, не пошкодивши її.
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Ще один плюс у скарбничку Find X2 Pro – акумулятор, що легко виймається. Для цього виробник передбачив спеціальні "язички". Але найцікавіше, що в цьому смартфоні встановлено два окремі акумулятори місткістю по 2130 мАг. Це зроблено для того, щоб швидко заряджати їх, подаючи на кожен відносно невелику напругу.
З цікавих особливостей також варто відзначити великий модуль основної камери з 48-мегапіксельним сенсором Sony IMX689, об'єктив-перископ, великий нижній динамік і захист від води на всіх ключових елементах. Нагадаємо, що OPPO Find X2 Pro має сертифікат IP68.
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