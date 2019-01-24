У мережу злили технічні характеристики Sony PlayStation 5

Ринок ігрових консолей вже зовсім скоро потужно оновиться, отримавши приставки наступного покоління, а однією з таких стане Sony PlayStation 5.

Чутки про неї ходять мережею ось уже кілька років, а сьогодні, 24 січня 2019 року, інсайдери назвали її технічні характеристики.

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Опублікував їх цього разу не якесь сумнівне джерело, як це зазвичай буває, а користувач Twitter під ніком Komachi, який і раніше робив точні публікації про те, які особливості отримають ігрові консолі від різних виробників.

Так може виглядати Sony PlayStation 5

За даними цього інсайдера, ігрова приставка Sony PlayStation 5 насправді буде представлена ​​вже в цьому році, але в другій його половині. Спеціально для цієї консолі японська корпорація ще кілька років тому звернулася до AMD для того, щоб вона створила потужне та недороге у масовому виробництві технічне оснащення, здатне запускати відеоігри в роздільній здатності 4K з частотою 30-60 кадрів на секунду, в залежності від гри. Створення такого "заліза" вже завершено, а зараз воно проходить фінальне тестування.

Так може виглядати Sony PlayStation 5

Завдяки цьому вдалося з'ясувати, що PS5 потішить користувачів 8-ядерним процесором AMD з тактовою частотою 3,2 ГГц на кожне з ядер. При цьому під час пікового навантаження їх частота зможе збільшуватися до 4 ГГц, а можливо і до більш високих показників, щоб таким чином забезпечити максимальну продуктивність. В основі чипсета лежить архітектура AMD Zen 2 (Zen+), яка була адаптована і створена спеціально для Sony PlayStation 5, а також, можливо, якихось інших консолей японської корпорації.

Так може виглядати Sony PlayStation 5

За обробку графіки в майбутній новинці відповідає графічна карта AMD Navi 10 Lite, здатна похвалитися цілими 8 ГБ відеопам'яті. Цього більш ніж достатньо для того, щоб запускати ігри в роздільній здатності 4K, але чи вистачить цього для стабільних 60 кадрів на секунду – питання відкрите, яке багато в чому залежить від конкретної гри. Швидше за все, середня частота кадрів у відеоіграх для PS5 буде перебувати на рівні 40-50 fps, але аж ніяк не більше.

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