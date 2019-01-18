Mortal Kombat 11: розробники показали перший геймплей гри

Команда NetherRealm під час прямої трансляції нарешті продемонструвала перший геймплей майбутнього файтинга Mortal Kombat 11. Виглядає брутально!

Так, розробники показали сімку бійців, зі старих повернулися Барака і Скарлет, які пропустили Mortal Kombat X. Також в ростері вже засвітилися Скорпіон, Саб-Зіро, Рейден, Соня Блейд. Представили і нового бійця – Гераса. Стилі з попередньої частини залишилися на місці, але тепер їх називають "варіаціями".

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Смужка з трьох поділів, яка відповідала за "рентгени" (у новій частині вони називаються Fatal Blow), посилені прийоми і переривання комбо, перетворилася в три окремі шкали. Крові стало набагато більше, і це не перебільшення, та й в плані анатомії все тепер набагато детальніше.

Кастомізація стала ще кращою. Тепер костюми можна налаштовувати по окремих елементах, а не відразу цілком. Переможні і початкові пози також змінюються. Так що навіть одні й ті ж герої можуть кардинально відрізнятися між собою при поєдинку.

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