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Grand Theft Auto IV виходить для смартфонів на Android і iOS
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Близько п'яти років тому ігрова студія Rockstar Games почала займатися розробкою своїх старих відеоігор для смартфонів і планшетів, що працюють на базі операційних систем Android і iOS.
Це принесло дуже великі плоди, адже багато таких ігор стали справжнісінькими хітами, грати в які геймери тепер можуть де завгодно і коли завгодно. Ще у 2008 році відбувся реліз легендарної відеоігри Grand Theft Auto IV, яка продовжує користуватися шаленою популярністю і до цього дня.
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Коли ця гра вийшла, потягнути її на максимальних графічних налаштуваннях у силу низки причин могли лише поодинокі комп'ютери, але з часом ситуація суттєво змінилася. Ігрова студія Rockstar Games пристосовує перезапуск своїх відеоігор у мобільному форматі до їх 10-річного релізу для комп'ютерів. Виходячи з цієї логіки випливає, що гра Grand Theft Auto IV мала вийти ще у кінці 2018 року, але нічого подібного, на жаль, так і не сталося.
Втім, вже незабаром це гарантовано трапиться, адже відмовлятися від випуску для смартфонів і планшетів такої приголомшливої відеоігри, як GTA IV, студія б абсолютно точно не стала. Сучасні портативні електронні пристрої цілком можуть її потягнути. Швидше за все, Rockstar Games вирішила не квапити події, почекавши ще один рік додатково, щоб до моменту релізу пограти в одну з найкращих відеоігор минулого десятиліття могло якомога більше коло геймерів на мобільних платформах.
Є всі підстави вважати, що завантажити Grand Theft Auto IV для Android і iOS геймери зможуть вже у 2019 році, швидше за все, в другій половині року. Сама відеогра буде займати не менше 5 ГБ вільного простору, у зв'язку з чим перед її установкою доведеться звільнити достатній обсяг простору. Також слід враховувати, що якщо у смартфоні або планшеті повільна флеш-пам'ять, або ж карта пам'яті, всі текстури будуть вимальовуватися вкрай довго, а це негативно позначиться на процесі гри.
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