Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Елізабет Херлі розбурхала публіку відвертою сукнею

  • 82
Елізабет Херлі у спокусливій сукні - фото 1
Елізабет Херлі у спокусливій сукні / instagram.com/elizabethhurley1

Відома акторка Елізабет Херлі продовжує доводити, що жінка може виглядати чудово у будь-якому віці. Нещодавно зірка знову опинилась у центрі уваги через свої спокусливі образи.

53-річна англійська акторка, модель, дизайнер і ще й продюсер Елізабет Херлі встигає не тільки займатись великою кількістю проектів, а й заповнювати акаунт в соцмережі Instagram. Там за нею стежать понад мільйон фанатів, адже Ліз намагається ділитись всім, що трапляється у її житті.

І ще: 53-річна Елізабет Херлі показала ідеальне тіло у бікіні

Нещодавно Херлі побувала на кількох заходах, на яких не впустила можливість показати свої апетитні форми у вишуканих та звабливих сукнях. Що й казати, зірка може змагатись за звання англійської Моніки Беллуччі.

Гортайте галерею:

Читайте також: Богиня: Ніколь Шерзінгер показала ідеальні форми на відпочинку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1654
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5877
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1446
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура