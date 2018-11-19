Елізабет Херлі розбурхала публіку відвертою сукнею

Відома акторка Елізабет Херлі продовжує доводити, що жінка може виглядати чудово у будь-якому віці. Нещодавно зірка знову опинилась у центрі уваги через свої спокусливі образи.

53-річна англійська акторка, модель, дизайнер і ще й продюсер Елізабет Херлі встигає не тільки займатись великою кількістю проектів, а й заповнювати акаунт в соцмережі Instagram. Там за нею стежать понад мільйон фанатів, адже Ліз намагається ділитись всім, що трапляється у її житті.

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Нещодавно Херлі побувала на кількох заходах, на яких не впустила можливість показати свої апетитні форми у вишуканих та звабливих сукнях. Що й казати, зірка може змагатись за звання англійської Моніки Беллуччі.

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