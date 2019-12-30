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У мережу злили майже всю інформацію про смартфон Google Pixel 4a
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Надійний мережевий інформатор OnLeaks опублікував серію рендерів неанонсованого смартфона Google Pixel 4a. Крім особливостей зовнішнього вигляду пристрою, стали відомі і технічні характеристики "полегшеної" версії гаджета, а також дата анонсу та ціна новинки.
Ключовою візуальною відмінністю новинки від попередника стане вперше за історію лінійки врізана в дисплей селфі-камера.
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Діагональ екрану з тонкими рамками складе 5,7 або 5,8 дюйма. Чи буде модель підтримувати розпізнавання жестів за допомогою фірмового "радара", поки невідомо.
Сканер відбитків пальців гаджета розміститься на матовій тильній панелі. Апарат отримає квадратний модуль камери з єдиним сенсором і LED-спалахом, хоча інсайдер не виключає появу додаткового датчика до моменту релізу.
Згідно з прогнозом джерела, новинка буде побудована на базі процесора Snapdragon 730 або 765, оснащена щонайменше 4 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам'яті, а роздільна здатність сенсора камери складе не менше 12,2 Мп. На правій грані корпусу розташовані клавіші регулювання гучності і кнопка живлення, на верхній – 3,5-мм аудіороз'єм, решітки динаміків і порт USB Type-C знаходяться на нижній грані апарату. Передбачувані габарити Google Pixel 4a становлять 144,2 х 69,5 х 8,2 мм (9 мм в області камери).
Анонс Google Pixel 4a, як запевняють інсайдери, відбудеться вже 9 січня 2020 року. Передбачувана вартість новинки на старті продажів – близько $ 560.
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