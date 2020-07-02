OnePlus представила лінійку телевізорів: смачна ціна та Android TV

У рамках онлайн-трансляції OnePlus представила три нові телевізори. Так, TV 55U1 став доступнішою версією флагманського TV 55 Q1, а для тих, кому не потрібна велика діагональ, показали 32-дюймовий TV 32Y1 і 43-дюймовий TV 43Y1. Об'єднує всі три новинки якісна картинка і доступна ціна.

OnePlus TV 55U1 отримав 55-дюймову LED-матрицю з роздільною здатністю 4K. Виробник особливо пишається тим фактом, що екран охоплює 93% колірного простору DCI-P3, що більше, ніж у всіх конкурентів. Телевізор також підтримує різні стандарти HDR, включаючи HDR10, HDR10 + і HLG. Фірмова технологія Gamma Engine у парі з MEMC-чипом покращує якість картинки, усуваючи шуми, підвищуючи контрастність і роблячи кольори насиченішими.

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За звук у моделі TV 55U1 відповідають 2 динаміки і 2 твітери загальною потужністю 30 Вт. Є підтримка технологій об'ємного звучання Dolby Atmos, Dolby Audio і DTS-HD.

OnePlus TV 32Y1 оснащується 32-дюймовою LED-матрицею з роздільною здатністю 1366х768 пікселів, а у TV 43Y1 встановлена ​​43-дюймова LED-панель з роздільною здатністю 1920х1080 пікселів. Як і в TV 55U1, екрани в цих телевізорах відповідають 93% колірного простору DCI-P3.

У молодших моделях немає підтримки HDR, натомість використовуються фірмові алгоритми Gamma Engine для поліпшення якості зображення в режимі реального часу. За звук у них відповідає пара динаміків потужністю по 10 Вт.

Усі три телевізори працюють під управлінням Android TV 9.0 з фірмовим програмним забезпеченням OnePlus. Зокрема, у системі встановлені програми галереї, файлового менеджера та погоди. Також усі три моделі підтримують взаємодію через мобільний додаток OnePlus Connect, що дозволяє набирати зі смартфона текст, шукати контент, керувати відтворенням і виконувати інші дії без допомоги пульта.

Телевізори надійдуть у продаж 5 липня, але поки тільки в Індії. OnePlus TV 55U1 коштує $ 669, TV 43Y1 оцінили у $ 308, а за TV 32Y1 виробник просить усього $ 174. Про доступність в інших регіонах нічого не повідомляється.

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