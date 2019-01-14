Mazda анонсувала ювілейну MX-5 30th Anniversary Edition

На автосалоні в Чикаго в лютому 2019 року Mazda представить спеціальну версію родстера MX-5/Miata на честь 30-річчя цієї культової моделі.

У 1989 році на автосалоні в Чикаго Mazda представила перше покоління моделі MX-5, яка зараз є найпопулярнішим спорткаром у світі. Через 30 років, в Чикаго буде показана ювілейна версія культового автомобіля.

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Опублікувавши тизер новинки, Mazda жодної інформації про неї не надала. Судячи з усього, машина отримає яскраво-помаранчеве або червоне забарвлення кузова і буде базуватися на основі версії RF з жорстким дахом.

Mazda анонсувала появу нової MX-5

На автосалоні в Токіо Mazda покаже MX-5/Miata з карбоновим дахом, але чи перейде ця деталь з концепт-кара на серійну модель – не повідомляється.

Шоу в Чикаго для преси відкриється 7 лютого, так що вже на початку наступного місяця у нас будуть всі дані про нову ювілейну версію спорткара.

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