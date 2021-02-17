У мережу злили дизайн бюджетної моделі Tesla

Новий електромобіль повинен стати найдоступнішою моделлю для споживача. Ймовірний зовнішній вигляд машини створили на основі технічного начерку.

У мережі показали можливий дизайн найбюджетнішого електрокара від компанії Tesla. Відзначається, що у бразильського дизайнера Клебера Сільва виявився начерк зовнішнього вигляду Tesla Model 2, на основі якого він створив візуалізацію електромобіля.

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Згідно рендеру, машина являє собою компактний хетчбек, передня частина якого схожа на стару модель Tesla Model 3.

Розробку новинки веде китайський підрозділ компанії, але продавати електричний хетчбек збираються по всьому світу. Випуск моделі планують почати вже до 2022 року.

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