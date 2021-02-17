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Новий Tesla Roadster отримає один, але унікальний двірник
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Компанія Tesla запатентувала унікальну технологію склоочищення. Нова система містить один "двірник", який за допомогою електромагнітного приводу зможе практично повністю очищати все скло.
Першою моделлю з таким оснащенням стане оновлений Tesla Roadster.
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Замість традиційної пари щіток склоочисника, що рухаються по дузі, американські інженери розробили єдиний двірник, робота якого здійснюється за допомогою електромагнітного приводу. Механізм буде рухатися вздовж нижньої лінії лобового скла, приводячи в рух вертикальну щітку.
У той час, коли очищення скла не потрібне, інноваційний механізм автоматично складеться під верхню лінію капота електрокара. Таке рішення дозволить поліпшити аеродинаміку Tesla Roadster, який за заявою Ілона Маска стане одним з найшвидших автомобілів у світі. Крім того, запатентований механізм дозволить домогтися практично повного очищення вітрового скла.
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