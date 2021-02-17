Новий Tesla Roadster отримає один, але унікальний двірник

Компанія Tesla запатентувала унікальну технологію склоочищення. Нова система містить один "двірник", який за допомогою електромагнітного приводу зможе практично повністю очищати все скло.

Першою моделлю з таким оснащенням стане оновлений Tesla Roadster.

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Замість традиційної пари щіток склоочисника, що рухаються по дузі, американські інженери розробили єдиний двірник, робота якого здійснюється за допомогою електромагнітного приводу. Механізм буде рухатися вздовж нижньої лінії лобового скла, приводячи в рух вертикальну щітку.

У той час, коли очищення скла не потрібне, інноваційний механізм автоматично складеться під верхню лінію капота електрокара. Таке рішення дозволить поліпшити аеродинаміку Tesla Roadster, який за заявою Ілона Маска стане одним з найшвидших автомобілів у світі. Крім того, запатентований механізм дозволить домогтися практично повного очищення вітрового скла.

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