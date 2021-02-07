Tesla відкликає свої електромобілі через небезпечну помилку

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) змусило Tesla відкликати електромобілі Model S і Model X, які оснащені бракованими блоками управління бортового комп'ютера.

Минулого місяця NHTSA попросило Tesla відкликати не менше 158 тисяч автомобілів Model S і Model X, пославшись на побоювання з приводу безпеки блоку управління мультимедіа (MCU).

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Після ретельного розслідування відповідні органи прийшли до висновку, що це потенційно серйозна проблема, оскільки вона призводить до втрати доступу до важливих функцій транспортного засобу: звукові сигнали, автопілот, сигнали повороту, захист лобового скла від запотівання і доступ до дисплея камери заднього виду.

Так, компанія відкликала в цілому близько 135 тисяч автомобілів Model S і Model X, випущених в період з 2012 по 2018 рік, у яких виявлена ​​проблема з мікроконтролерами: про це повідомляє офіційний сайт Tesla.

Спочатку компанія неохоче ставилася до ідеї відкликання, стверджуючи, що вона намагалася полагодити несправні мікроконтролери за допомогою оновлень. Однак регулятори відзначили, що в кінцевому підсумку все це ні до чого не привело.

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