Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Голос країни

Tesla відкликає свої електромобілі через небезпечну помилку

  • 54
Tesla - фото 1
Tesla

Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) змусило Tesla відкликати електромобілі Model S і Model X, які оснащені бракованими блоками управління бортового комп'ютера.

Минулого місяця NHTSA попросило Tesla відкликати не менше 158 тисяч автомобілів Model S і Model X, пославшись на побоювання з приводу безпеки блоку управління мультимедіа (MCU).

І ще: Чи можна мити машину в мороз: усі ЗА та ПРОТИ

Після ретельного розслідування відповідні органи прийшли до висновку, що це потенційно серйозна проблема, оскільки вона призводить до втрати доступу до важливих функцій транспортного засобу: звукові сигнали, автопілот, сигнали повороту, захист лобового скла від запотівання і доступ до дисплея камери заднього виду.

Так, компанія відкликала в цілому близько 135 тисяч автомобілів Model S і Model X, випущених в період з 2012 по 2018 рік, у яких виявлена ​​проблема з мікроконтролерами: про це повідомляє офіційний сайт Tesla.

Спочатку компанія неохоче ставилася до ідеї відкликання, стверджуючи, що вона намагалася полагодити несправні мікроконтролери за допомогою оновлень. Однак регулятори відзначили, що в кінцевому підсумку все це ні до чого не привело.

Tesla відкликає свої електромобілі через небезпечну помилку - фото 446583

Це цікаво: Покупці Porsche зможуть підібрати ідеальне авто за допомогою штучного інтелекту

Джерело: tesla
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
8 дурних запитань працівнику McDonald’s: уся правда в останній робочий день
  • 30 cічня, 16:18
  • 2190
Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 31 cічня, 14:21
  • 755
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2802014
Загрузка...
Новини