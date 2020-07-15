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У мережу виклали єдиний вцілілий рукопис Шекспіра

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П'єсу Шекспір написав разом з іншими авторами - фото 1
П'єсу Шекспір написав разом з іншими авторами

Співробітники Британської бібліотеки опублікували у мережі оцифрований рукопис п'єси "Сер Томас Мор". Це єдиний вцілілий оригінал, на сторінках якого можна побачити почерк знаменитого англійського поета і драматурга.

П'єса орієнтовно датується 1590-1604 роками. Вона написана колективом авторів, куди крім Шекспіра увійшли Генрі Четлі і Томас Хейвуд.

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Як вдалося з'ясувати за допомогою аналізу почерку та стилю письма, перу Шекспіра належить сцена народного бунту: вона займає три сторінки і починається з фрагмента, який позначений як f.8v. Вивчити ці й інші сторінки можна в онлайн-архіві бібліотеки.

У мережу виклали єдиний вцілілий рукопис Шекспіра - фото 415985

П'єса розповідає про ідеологічного противника Генріха VIII – юриста, філософа і письменника Томаса Мора. Рукопис зберігся до наших днів, оскільки його заборонили – головний рецензент п'єси розпорядився видалити деякі сцени, але авторів це не влаштувало: вони відмовилися від постановки і вирішили не дописувати драму. Про цей текст згадали у XIX столітті, коли листки потрапили до Британського музею.

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Джерело: BL.uk
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