У мережу виклали прес-рендери Xiaomi Mi 10T Pro

За даними інсайдерів, найближчим часом Xiaomi представить одразу три нові смартфони у лінійці Mi 10T. Очікується, що в серію увійдуть такі моделі: Mi 10T Lite, Mi 10T і Mi 10T Pro. Прес-рендери останнього з'явилися у мережі, завдяки чому можна оцінити дизайн пристрою ще до анонсу.

Судячи із представлених фотографій, Xiaomi Mi 10T Pro отримає дисплей з тонкими рамками та врізаною фронтальною камерою. Минулі звіти інсайдерів вказували на використання для цієї моделі OLED-матриць з частотою оновлення 144 Гц.

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На особливу увагу заслуговує модуль основної камери, що включає три датчики, один з яких буде на 108 Мп. Очікується, що новинка отримає платформу Snapdragon 865, 8 ГБ оперативної пам'яті й акумулятор на 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки, потужність якої поки не розголошується. У звичайній модифікації Mi 10T, якщо вірити чуткам, буде 64-мегапіксельна камера і процесор серії Snapdragon 7xx.

Раніше у базах регуляторів знайшли модельні номери відразу п'яти пристроїв Xiaomi. Смартфони M2007J3SG, M2007J3SC, M2007J3SI, M2007J3SP і M2007J3SY якраз і пов'язують з новою лінійкою Mi 10T. Можлива вартість гаджетів буде стартувати з позначки € 300. Флагманський Mi 10T Pro, на думку інсайдерів, виробник оцінить у $ 476.

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