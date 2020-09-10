Експерти підрахували вартість усіх компонентів Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

Роздрібна ціна смартфона не завжди відображає його реальну собівартість: розрив між цими цифрами може бути як незначним, так і вражаючим. Аналітики Counterpoint Components вивчили будову флагманського смартфона Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G і опублікували детальний прайс на всі його компоненти.

За підрахунками Counterpoint Components, сумарна вартість усіх компонентів, що використовуються у Galaxy Note20 Ultra 5G, становить $ 468.

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Найдорожчою деталлю у пристрої виявився модем X55 5G, який обходиться південнокорейській компанії у $ 97,2. Другу сходинку посів 6,9-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 Гц із закупівельною ціною $ 91,5.

У п'ятірку найдорожчих елементів флагмана також увійшов процесор Qualcomm Snapdragon 865+ ($ 57), модуль основної камери, що складається з трьох 12-мегапіксельних датчиків ($ 60,3), а також оперативна і флеш-пам'ять загальною вартістю $ 61,5.

З урахуванням витрат на тестування та налагодження, додаткових аксесуарів на зразок стилуса, зарядного блоку і ПЗ приблизна собівартість Galaxy Note20 Ultra 5G, на думку аналітиків, становить $ 548.

Крім того, дослідники навели список компаній, компоненти яких встановлені в смартфоні. Перші три рядки дісталися Samsung, Qualcomm і Largan Precision. Всього ж у гаджеті використовуються елементи, які зроблені 22 компаніями.

Роздрібна ціна смартфона – $ 1299. При цьому фахівці назвали її виправданою, назвавши гаджет одним з найбільш передових на ринку з точки зору технологій.

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