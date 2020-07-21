У мережу виклали перші фото, зняті на бюджетний OnePlus Nord

Компанія OnePlus продовжує підігрівати інтерес користувачів до майбутнього анонсу нового смартфона Nord, який готується до дебюту у середньому ціновому сегменті. Цього разу можна побачити, наскільки добре фотографують камери гаджета.

Невдовзі після публікації характеристик основної камери пристрою виробник показав її можливості на практиці, представивши серію фотографій, знятих за допомогою гаджета.

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За заявою OnePlus, модуль основної камери апарату отримає чотири датчики. Роздільна здатність основного – 48 Мп при світлосилі f / 1.75. Крім того, до складу модуля увійдуть 8-мегапіксельний сенсор з надширококутним лінзами і датчик глибини на 5 Мп. Роздільна здатність четвертого не розкривається, але його об'єктив використовуватиметься для макрозйомки.

Ще однією особливістю OnePlus Nord стане наявність здвоєної фронтальної камери, яка буде представлена ​​32-мегапіксельним основним сенсором і датчиком з ширококутними лінзами з кутом огляду 105°.

Презентація OnePlus Nord очікується вже сьогодні, 21 липня. Вона має пройти в режимі онлайн, а за її перегляд потрібно було внести символічну суму.

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