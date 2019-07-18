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У мережу виклали нічні фото, зняті на Honor 9X Pro, і вони вражають

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Honor 9X Pro робить відмінні фото вночі - фото 1
Honor 9X Pro робить відмінні фото вночі

У соціальній мережі Twitter з'явилися перші фотографії, зроблені на основну камеру нового смартфона Honor 9X Pro, який мають представити через лічені дні. Відразу ж зазначимо, що світлини вас вразять!

Фотографії демонструють можливості камери Honor 9X Pro під час нічної зйомки в умовах недостатнього освітлення.

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Якщо ці фотографії дійсно були зроблені на камеру Honor 9X Pro і не піддавалися додатковій обробці, то цей смартфон приверне неабияку увагу шанувальників мобільного фотографії. Фотографії вийшли цікавими з насиченими кольорами та деталізацією, а також без яскраво виражених шумів.

В основній камері Honor 9X Pro встановлені датчики зображення роздільною здатністю 48, 8 і 2 Мп, тоді як висувна фронтальна камера у цього смартфона отримала 16 Мп.

У мережу виклали нічні фото, зняті на Honor 9X Pro, і вони вражають - фото 341888

У мережу виклали нічні фото, зняті на Honor 9X Pro, і вони вражають - фото 341889

У мережу виклали нічні фото, зняті на Honor 9X Pro, і вони вражають - фото 341890

У мережу виклали нічні фото, зняті на Honor 9X Pro, і вони вражають - фото 341891

Презентація Honor 9X Pro очікується 23 липня. На тому ж заході представлять фітнес-браслет Honor Band 5 і 16-дюймовий ноутбук Honor MagicBook Pro, які вже доступні для попереднього замовлення.

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Джерело: Twitter
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