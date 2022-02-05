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У мережу виклали деталізовані рендери майбутніх OPPO Find X5 і X5 Pro
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Дизайн ще не анонсованого флагманського смартфона OPPO Find X5 Pro підтверджено надійним інсайдером Еваном Блассом. Крім того, він опублікував перші зображення звичайного Find X5 і показав різницю між двома пристроями.
Смартфони зовні дуже схожі один на одного. В обох вигнутий з боків екран з отвором під селфі-камеру в кутку і плавно виступає блок камери неправильної форми, пише видання Winfuture.
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Придивившись, можна все ж таки помітити деякі відмінності між моделями. Наприклад, на правій грані вставки антен розташовані у різних місцях. Ще у простого Find X5 інше оформлення об'єктивів камер і вони замінені місцями, а мікрофон у блоці камер – у різних місцях. Крім того, у Find X5 Pro блок камери у білому кольорі корпусу також білий, а у Find X5 – чорний.
Технічні характеристики звичайного Find X5 не повідомляються, тому достовірно невідомо, чим він відрізнятиметься від Pro-версії. Ймовірно, у нього буде простіший екран з роздільною здатністю Full HD+ замість Quad HD+ та інші сенсори камер. Також є чутки, що Find X5 Pro отримає процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, натомість у Find X5 буде MediaTek Dimensity 9000.
На день раніше інший авторитетний інсайдер Роланд Квандт розкрив усі технічні характеристики Find X5 Pro. За його словами, смартфон представлять наприкінці місяця на виставці MWC 2022, а в Європі він коштуватиме понад €1200.
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