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У мережу виклали деталізовані рендери майбутніх OPPO Find X5 і X5 Pro

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Так можуть виглядати новенькі OPPO Find X5 і X5 Pro - фото 1
Так можуть виглядати новенькі OPPO Find X5 і X5 Pro

Дизайн ще не анонсованого флагманського смартфона OPPO Find X5 Pro підтверджено надійним інсайдером Еваном Блассом. Крім того, він опублікував перші зображення звичайного Find X5 і показав різницю між двома пристроями.

Смартфони зовні дуже схожі один на одного. В обох вигнутий з боків екран з отвором під селфі-камеру в кутку і плавно виступає блок камери неправильної форми, пише видання Winfuture.

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Придивившись, можна все ж таки помітити деякі відмінності між моделями. Наприклад, на правій грані вставки антен розташовані у різних місцях. Ще у простого Find X5 інше оформлення об'єктивів камер і вони замінені місцями, а мікрофон у блоці камер – у різних місцях. Крім того, у Find X5 Pro блок камери у білому кольорі корпусу також білий, а у Find X5 – чорний.

У мережу виклали деталізовані рендери майбутніх OPPO Find X5 і X5 Pro - фото 495410
У мережу виклали деталізовані рендери майбутніх OPPO Find X5 і X5 Pro - фото 495413

Технічні характеристики звичайного Find X5 не повідомляються, тому достовірно невідомо, чим він відрізнятиметься від Pro-версії. Ймовірно, у нього буде простіший екран з роздільною здатністю Full HD+ замість Quad HD+ та інші сенсори камер. Також є чутки, що Find X5 Pro отримає процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, натомість у Find X5 буде MediaTek Dimensity 9000.

У мережу виклали деталізовані рендери майбутніх OPPO Find X5 і X5 Pro - фото 495411
У мережу виклали деталізовані рендери майбутніх OPPO Find X5 і X5 Pro - фото 495412

На день раніше інший авторитетний інсайдер Роланд Квандт розкрив усі технічні характеристики Find X5 Pro. За його словами, смартфон представлять наприкінці місяця на виставці MWC 2022, а в Європі він коштуватиме понад €1200.

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