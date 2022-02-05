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Одну з фішок Samsung Galaxy S22 показали за допомогою 3D-шоу
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Напередодні презентації нової флагманської лінійки Samsung запустила рекламну кампанію по всьому світу. На спеціальних екранах у різних містах було продемонстровано одну з головних особливостей майбутніх смартфонів.
На величезних екранах у Нью-Йорку, Лондоні, Дубаї, Куала-Лумпурі та Сеулі почали транслювати короткий ролик із тривимірним тигром. Дивіться, яка особливість нових Samsung Galaxy S22 зашифрована у ньому.
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Спочатку картинка темна, але потім хижак натискає кнопку початку запису відео, і все стає світлим і насиченим. Тварину вибрали невипадково: тигри славляться своїм нічним зором, і до того ж 1 лютого за китайським календарем розпочався рік Синього Водяного Тигра.
Руйнівний 3D-тигр проривається через цифрові бар'єри, щоб продемонструвати, як наступна лінійка смартфонів Samsung покликана допомогти користувачам опанувати ніччю за допомогою нових досягнень у галузі мобільної зйомки при слабкому освітленні, – йдеться у заяві Samsung.
Презентація Galaxy Unpacked 2022 запланована наступної середи, 9 лютого. Цього дня очікується презентація не лише смартфонів серії Galaxy S22, а й нових планшетів Galaxy Tab S8. Інсайдери вже розкрили і зовнішність, і технічні характеристики, навіть ціни як смартфонів, так і планшетів.
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