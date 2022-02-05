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Інсайдер поділився технічними характеристиками OnePlus Nord CE 2 Lite

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Такими можуть бути характеристики OnePlus Nord CE 2 Lite - фото 1
Такими можуть бути характеристики OnePlus Nord CE 2 Lite

Йогер Брар поділився новими подробицями про смартфон OnePlus Nord CE 2 Lite. Дізнайтеся на Радіо MAXIMUM, чим нас вразить гаджет, що готується до виходу.

Інсайдер розкрив деякі технічні характеристики OnePlus Nord CE 2 Lite, особливості зовнішнього вигляду і навіть повідомив про його передбачувану вартість. Спойлер: на нас очікує порівняно бюджетний пристрій, пише Gizmochina.

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Lite-версії OnePlus Nord CE 2 усе ще немає, але інсайдер запевняє, що у смартфона з'явиться 3,5-мм роз'єм для навушників, зате не буде фірмового перемикача беззвучного режиму. Цілком імовірно, що апарат схожий на звичайний Nord CE 2.

За наявною інформацією, OnePlus Nord CE 2 Lite отримає 6,59-дюймовий LCD-дисплей з роздільною здатністю Full HD+, процесор Qualcomm Snapdragon 695 5G, до 8 ГБ оперативної пам'яті, накопичувач об'ємом до 256 ГБ і акумулятор на 5000 мАг з підтримкою 33-ватної зарядки. Основна камера з роздільною здатністю 64 Мп та двома додатковими модулями по 2 Мп. За селфі відповідатиме 16-мегапіксельний сенсор Sony IMX471.

Інсайдер поділився технічними характеристиками OnePlus Nord CE 2 Lite - фото 495356

Йогеш Брар повідомляє, що вартість базової версії Nord CE 2 Lite становитиме близько $270. Згідно з іншою інформацією, ціна звичайного Nord CE 2 стартуватиме приблизно від $317. Крім того, незабаром мають представити ще й OnePlus Nord 2T.

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