Принц Гаррі відверто розповів про перші дні батьківства

Принц Гаррі зізнався, що він вже "не може уявити своє життя" без сина Арчі. Що ще розповів новоспечений татусь, читайте нижче.

Однак, молодий батько визнає, що дитина не дає йому заснути вночі.

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34-річний герцог Сассекський, який вперше став батьком 6 травня, розповів про батьківство в перші тижні життя малюка. Про це він поговорив з пацієнтами Оксфордської дитячої лікарні, куди прибув з офіційним візитом.

Мати двох дітей Іда Скуллард, чий трирічний син Еммет зараз у клиниці, розповіла, що принц зав'язав розмову з нею, побачивши, як вона заколисує свою 10-місячну доньку: "Гаррі запитав мене, як ми пережили період, коли маленькі дітки зазвичай дуже дратівливі у перші кілька місяців життя". Він сказав, що звикає до дитини і що Арчі ідеально вписався у їхнє сімейне життя. За словами Іди, принц сказав, що відчуває себе частиною сім'ї і вже не може уявити життя без сина.

Принц Гаррі вперше став батьком 6 травня

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