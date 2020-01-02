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У мережу потрапили живі фото Samsung Galaxy Note10 Lite

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Samsung Galaxy Note10 Lite покажуть на днях - фото 1
Samsung Galaxy Note10 Lite покажуть на днях

Про новенький смартфон Samsung Galaxy Note10 Lite з'являється все більше інформації. На днях у мережі з'явилися живі фото гаджета, які підтверджують попередні чутки про дизайн пристрою.

Бюджетна версія Galaxy Note10 отримала 6,7-дюймовий перфорований AMOLED-дисплей Infinity-O з селфі-камерою (32 мегапікселів) по центру і блок з трьома камерами (12 + 12 + 12 Мп) на задній панелі. Крім того, на глянцевій задній панелі немає сканера відбитків пальців. Ймовірно, він розташований під екраном.

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Кнопки живлення та гучності розташовані на правій стороні Galaxy Note10 Lite. Смартфон також поставляється з фірмовим стилусом S-Pen.

Так може виглядати Samsung Galaxy Note10 Lite:

У мережу потрапили живі фото Samsung Galaxy Note10 Lite - фото 377796

У мережу потрапили живі фото Samsung Galaxy Note10 Lite - фото 377797

Раніше стало відомо, що Galaxy Note10 Lite оснащений чипсетом Exynos 9810, 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті. Місткість акумулятора – 4500 мАг.

З чуток, Galaxy Note10 Lite надійде у продаж у найближчі дні за ціною 610 євро.

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Джерело: gsmarena
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