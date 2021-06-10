4 сезон серіалу Дуже дивні справи поповнився новими героями: хто з'явиться на екранах

У Дуже дивних справах з'являться нові герої

Netflix поповнив акторський склад четвертого сезону "Дуже дивних справ" новими обличчями. Дізнайтеся, кого ми побачимо у новому, ще моторошнішому, сезоні популярного шоу.

У серіалі "Дуже дивні справи" знімуться участь Емібет Мак-Налті, зірка серіалу "Енн", Майлс Труітт з "Атланти", Реджина Чен, котра знялася у "Хранителях", і Грейс Ван Дін. Про це брати Даффери розповіли у відеозверненні у твіттері.

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Емібет Мак-Налті зіграла роль Віккі, балакучої всезнайки, котра потім закохається в одного з головних героїв. У ролі талановитої зірки баскетболу школи "Хокінс" Патріка – Майлс Труітт. У героя щасливе безтурботне життя, яке незабаром змінять шокуючі події.

Реджина Чен виконає роль міс Келлі, консультанта з виховання, який трепетно ​​ставиться до учнів школи. Ван Дін – у ролі Кріссі, головної чирлідерки школи, що приховує темну таємницю.

all aboard! the Duffer Brothers are here with special news that they want to personally share with you. @stranger_things #GeekedWeek pic.twitter.com/TVheNMqgUl — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 9, 2021

Дата прем'єри четвертого сезону серіалу "Дуже дивні справи" досі невідома. Виробництво вимушено припинили через пандемію коронавірусу, потім його відновили минулої осені. Зйомки відбувалися у Джорджії.

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