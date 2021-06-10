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4 сезон серіалу Дуже дивні справи поповнився новими героями: хто з'явиться на екранах

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У Дуже дивних справах з'являться нові герої - фото 1
У Дуже дивних справах з'являться нові герої

Netflix поповнив акторський склад четвертого сезону "Дуже дивних справ" новими обличчями. Дізнайтеся, кого ми побачимо у новому, ще моторошнішому, сезоні популярного шоу.

У серіалі "Дуже дивні справи" знімуться участь Емібет Мак-Налті, зірка серіалу "Енн", Майлс Труітт з "Атланти", Реджина Чен, котра знялася у "Хранителях", і Грейс Ван Дін. Про це брати Даффери розповіли у відеозверненні у твіттері.

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Емібет Мак-Налті зіграла роль Віккі, балакучої всезнайки, котра потім закохається в одного з головних героїв. У ролі талановитої зірки баскетболу школи "Хокінс" Патріка – Майлс Труітт. У героя щасливе безтурботне життя, яке незабаром змінять шокуючі події.

Реджина Чен виконає роль міс Келлі, консультанта з виховання, який трепетно ​​ставиться до учнів школи. Ван Дін – у ролі Кріссі, головної чирлідерки школи, що приховує темну таємницю.

Дата прем'єри четвертого сезону серіалу "Дуже дивні справи" досі невідома. Виробництво вимушено припинили через пандемію коронавірусу, потім його відновили минулої осені. Зйомки відбувалися у Джорджії.

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