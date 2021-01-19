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У мережі з'явився трейлер Hitman 3: яким буде епічний фінал трилогії

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Hitman 3 представлять 20 січня - фото 1
Hitman 3 представлять 20 січня

До прем'єри Hitman 3, завершальної глави нової трилогії про пригоди лисого кілера зі штрихкодом на потилиці, залишилися лічені години. Щоб підігріти інтерес публіки до свого творіння, розробники вже випустили ефектний релізний трейлер, що демонструє найважливіші контракти Сорок сьомого.

У ролику Hitman 3 нарешті показали кілька локацій, про які раніше творці бойовика лише розповідали.

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Не обійшовся новий трейлер і без демонстрації оригінальних вбивств – цілі в ньому гинуть як у перестрілках, так і в результаті "нещасних випадків". Судячи з усього, вправності протагоніст не розгубив.

Нагадаємо, що реліз Hitman 3 відбудеться уже завтра, 20 січня. Гра стане завершенням трилогії World of Assassination і останнім розділом серії на найближчий час.

Наразі розробники стелс-екшену хочуть дати франшизі "відпочити" та займуться новими проєктами. Серед них, до речі, і бойовик за мотивами Бондіани.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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