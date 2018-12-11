Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019 Ломаченко – Педраса

У мережі з'явився сервіс, на якому зібрані відео лише українських блогерів

  • 17
ТиДиви - фото 1
ТиДиви / nv

В інтернеті з'явився сайт з винятково українським контентом. Без російських блогерів і музичних виконавців у рекомендаціях.

Розробники з Івано-Франківська створили сайт під назвою ТиДиви з роликами українських блогерів та медіапроектів. Рекомендації у ТиДиви формуються винятково з українського контенту. У ньому зібрані блоги про подорожі, музику, спорт, кіно, гумористичні шоу, стрім українських геймерів, техноблоги і відео на інші теми.

І ще: Instagram дозволив розмовляти у повідомленнях

Як пишуть творці проекту, на сайті буде з'являтися по 50 нових роликів у день.

Керівник проекту Андрій Ільків каже, що вони не планують запускати окрему платформу для зберігання контенту оскільки YouTube дає надійні і зручні інструменти для роботи з відео. А ось рекомендації, які сервіс пропонує українцям і світу не найкращі, тому він і вирішив створити ТиДиви.

Читайте також: Ніякого сексу: Facebook ввів нові обмеження для користувачів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 30 листопада, 21:05
  • 2131
Енциклопедія їжі: як смачно і правильно приготувати домашнє вино
  • 08 грудня, 16:22
  • 241
Подарунки на День Святого Миколая 2018 для дітей: найкращі ідеї
  • 03 грудня, 12:10
  • 1578
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології