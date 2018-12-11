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У мережі з'явився сервіс, на якому зібрані відео лише українських блогерів
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В інтернеті з'явився сайт з винятково українським контентом. Без російських блогерів і музичних виконавців у рекомендаціях.
Розробники з Івано-Франківська створили сайт під назвою ТиДиви з роликами українських блогерів та медіапроектів. Рекомендації у ТиДиви формуються винятково з українського контенту. У ньому зібрані блоги про подорожі, музику, спорт, кіно, гумористичні шоу, стрім українських геймерів, техноблоги і відео на інші теми.
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Як пишуть творці проекту, на сайті буде з'являтися по 50 нових роликів у день.
Керівник проекту Андрій Ільків каже, що вони не планують запускати окрему платформу для зберігання контенту оскільки YouTube дає надійні і зручні інструменти для роботи з відео. А ось рекомендації, які сервіс пропонує українцям і світу не найкращі, тому він і вирішив створити ТиДиви.
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