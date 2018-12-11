Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019 Ломаченко – Педраса

Instagram дозволив розмовляти у повідомленнях

  • 21
Як надіслати голосове повідомлення в Instagram - фото 1
Як надіслати голосове повідомлення в Instagram / iDownloadBlog

Соцмережа Instagram запустила можливість залишати голосові повідомлення. Як користуватись – дізнавайтесь на Радіо МАКСИМУМ.

Платформа Instagram продовжує стрімко додавати оновлення та свіжі функції, а нещодавно вирішила позмагатись з популярними месенджерами. Відтепер користувачі по всьому світу можуть надсилати голосові повідомлення із тривалістю у 60 секунд.

І ще: Ніякого сексу: Facebook ввів нові обмеження для користувачів

"Відсьогодні ви можете надсилати голосові повідомлення у Direct. Говоріть, як хочете, можете шепотіти про свої секрети, а можете роздавати гучні компліменти", – відзначили у прес-центрі соціальної мережі.

Як користуватись:

  • Перейти у розділ Direct
  • Обрати співрозмовника
  • Натиснути символ мікрофону поряд з вікном для набору тексту та втримувати, поки говорите

Читайте також: Різдвяні брови: новий тренд захопив Instagram

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Колір Нового 2019 року, який буде модний в рік Свині
  • 03 грудня, 14:30
  • 3624
Енциклопедія їжі: як смачно і правильно приготувати домашнє вино
  • 08 грудня, 16:22
  • 231
Подарунки на День Святого Миколая 2018 для дітей: найкращі ідеї
  • 03 грудня, 12:10
  • 1534
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології