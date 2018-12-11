Instagram дозволив розмовляти у повідомленнях

Як надіслати голосове повідомлення в Instagram / iDownloadBlog

Соцмережа Instagram запустила можливість залишати голосові повідомлення. Як користуватись – дізнавайтесь на Радіо МАКСИМУМ.

Платформа Instagram продовжує стрімко додавати оновлення та свіжі функції, а нещодавно вирішила позмагатись з популярними месенджерами. Відтепер користувачі по всьому світу можуть надсилати голосові повідомлення із тривалістю у 60 секунд.

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"Відсьогодні ви можете надсилати голосові повідомлення у Direct. Говоріть, як хочете, можете шепотіти про свої секрети, а можете роздавати гучні компліменти", – відзначили у прес-центрі соціальної мережі.

Starting today, you can send voice messages in Direct. Talk the way you want to be heard, whether by whispering what you’re up to or shouting a compliment. pic.twitter.com/3rkdQneNXO — Instagram (@instagram) 10 грудня 2018 р.

Як користуватись:

Перейти у розділ Direct

Обрати співрозмовника

Натиснути символ мікрофону поряд з вікном для набору тексту та втримувати, поки говорите

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