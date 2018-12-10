Ніякого сексу: Facebook ввів нові обмеження для користувачів

У соціальній мережі Facebook змінилася політика щодо публікацій сексуального характеру. Про це свідчить офіційна заява команди Facebook.

Це нововведення пов'язане з обговоренням питання сексуального насильства або експлуатації.

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"Ми не терпимо контент, який заохочує і координує сексуальні зустрічі між дорослими або сприяє ним. Ми також обмежуємо лексику відверто сексуального характеру, яка може привести до домаганням. Оскільки деякі аудиторії в нашому світовому співтоваристві можуть бути чутливими до такого типу контенту", – йдеться в заяві.

Facebook ввів обмеження на контент сексуального характеру

Сексуальними домаганнями у Facebook можуть вважатися заяви, в яких згадується статевий акт або якщо є хоча б один з цих елементів:

неявні непристойні заяви на кшталт "сподіваюся добре провести час сьогодні вночі";

лексика сексуального характеру;

сексуальні натяки – згадки про сексуальні ролі, позиції і фетиші;

зображення, намальовані вручну, цифрові або реальне мистецтво, на яких показано відверту сексуальну активність або людей в непристойних позах;

пропозиції щодо іншої активності для дорослих, наприклад комерційної порнографії або партнерів, які поділяють інтереси до сексуальних фетишів;

явна сексуальна лексика, а також згадка про стан статевого збудження або статевому акті.

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