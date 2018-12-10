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Ніякого сексу: Facebook ввів нові обмеження для користувачів

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Нові обмеження Facebook - фото 1
Нові обмеження Facebook / objectiv

У соціальній мережі Facebook змінилася політика щодо публікацій сексуального характеру. Про це свідчить офіційна заява команди Facebook.

Це нововведення пов'язане з обговоренням питання сексуального насильства або експлуатації.

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"Ми не терпимо контент, який заохочує і координує сексуальні зустрічі між дорослими або сприяє ним. Ми також обмежуємо лексику відверто сексуального характеру, яка може привести до домаганням. Оскільки деякі аудиторії в нашому світовому співтоваристві можуть бути чутливими до такого типу контенту", – йдеться в заяві.

Facebook ввів обмеження на контент сексуального характеру - фото 294375
Facebook ввів обмеження на контент сексуального характеру

Сексуальними домаганнями у Facebook можуть вважатися заяви, в яких згадується статевий акт або якщо є хоча б один з цих елементів:

  • неявні непристойні заяви на кшталт "сподіваюся добре провести час сьогодні вночі";
  • лексика сексуального характеру;
  • сексуальні натяки – згадки про сексуальні ролі, позиції і фетиші;
  • зображення, намальовані вручну, цифрові або реальне мистецтво, на яких показано відверту сексуальну активність або людей в непристойних позах;
  • пропозиції щодо іншої активності для дорослих, наприклад комерційної порнографії або партнерів, які поділяють інтереси до сексуальних фетишів;
  • явна сексуальна лексика, а також згадка про стан статевого збудження або статевому акті.

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Джерело: facebook
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