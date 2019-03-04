У мережі з'явився рендер складного iPad

В інтернеті опублікували свіжий рендер нового складного iPad з 7,2-дюймовим екраном. Пристрій повинен отримати можливість згинатися в зворотну сторону, що зробить його більш практичним і позбавить від необхідності використовувати підставку.

Розробкою нового рендеру займалися ентузіасти з LetsGoDigital, на їхньому ж сайті і опублікований матеріал з ілюстраціями і описом технологічних аспектів новинки. Складаний iPad повинен отримати фронтальну камеру, розташовану не по центру, а трохи збоку, щоб її можна було використовувати в складеному стані.

До слова: Apple оснастить гнучкий iPhone підігрівом екрану, – ЗМІ

Складний iPad з 7,2-дюймовим екраном

Чутки про випуск подібного гаджета від Apple з'явилися після того, як компанія запросила у Samsung екран їхнього нового Galaxy Fold. Експерти відразу відзначили той факт, що "яблучні" попросили надати їм на тести дисплей з діагоналлю 7,2 дюйма, а це значно більший за цей, що використовували в складному смартфоні. Тому Apple, швидше за все, розглядає цей гнучкий екран для свого iPad, а не iPhone.

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