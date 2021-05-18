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У мережі з'явився перший огляд Apple iMac 2021: дизайн, бенчмарки та робота
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Слідом за оглядом iPad Pro з екраном mini-LED у мережі з'явилося перше відео з розпакуванням нового iMac 2021. У ролику можна оцінити дизайн не тільки оновленого моноблока Apple, але і фірмових аксесуарів, що поставляються у комплекті з комп'ютером.
Як видно на ролику, пристрій поставляється у порівняно великій коробці з елементами, що натякають на забарвлення корпусу. У цьому випадку до блогера потрапив iMac жовтого кольору.
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Крім самого моноблока в упаковці можна знайти фірмову бездротову мишу Magic Mouse, трекпад Magic Trackpad, клавіатуру Magic Keyboard з вбудованим сканером відбитків пальців Touch ID, а також блок живлення з товстим кабелем і магнітним конектором. Усі аксесуари пофарбовані у той же колір, що і сам комп'ютер.
Автор відео з усіх боків демонструє дизайн моноблока та його розблокування за допомогою вбудованого у клавіатуру сканера відбитків пальців. Він також протестував оновлену веб-камеру, здатну записувати відео у форматі 1080p. Крім того, бенчмарк Blackmagic Disk Speed Test показав, що накопичувач нового iMac записує дані на швидкості 2900 МБ/с, а швидкість читання складає 3000 МБ/с.
У продаж новий iMac надійде 21 травня. Ціна новинки на українському ринку, на жаль, поки невідома.
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